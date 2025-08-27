Galatasaray yine paraya kıydı! Okan Buruk çok istediği yıldıza kavuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği savunma transferinde mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un savunma hattında görmeyi çok istediği Wilfried Singo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

SINGO TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM

Fransız basınına göre; Monaco ile 30+5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray'ın 24 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Singo ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Hem sağ bek hem de stoperde görev alabilen Singo, savunma kurgusunda Okan Buruk'un elini bir hayli güçlendirecek.

