Galatasaray yöneticisi Divan Kurulu'nda "Kanunsuz işler yaptık" dedi. GS TV canlı yayını kesti

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'ın Temmuz ayı olağan Divan Kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı.

Toplantıda kürsüye çıkan eski yönetici ve önde gelen divan kurulu üyelerden olan Taner Aşkın'ın kanunsuz işler yapıldığını söylemesi ortalığı karıştırdı.

Aşkın'ın bu sözleri üzerine resmi Youtube canlı yayını aniden kesildi.

Yayın Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Kisvarda maçının geniş özetiyle devam etti.

DİJİTAL EKRANA YANSIDI

Başkan Dursun Özbek'in katılmadığı divan kurulunda önde gelen üyelerden Taner Aşkın, diğer divan üyeleri Ayhan Özmızrak ve Ertay Örmen ile birlikte kulübün yönetim kuruluna bazı konularda bilgi almak için verdikleri dilekçeyi kurulda paylaştı. Aşkın, dilekçede dile getirdikleri konulara dair soruları, divan üyeleri için de dijital ekrana yansıttı.

Dilekçede ilk olarak Riva projesinden Galatasaray Kulübü'ne kalan meblağın ne olduğunu sorduklarını belirten Taner Aşkın, "Yani Riva'yı verdik, gitti geldi, şu oldu, bu oldu. Riva nerede şu anda? Ne oldu, neler oluyor? Ben bir şey söyleyeyim, neler oluyor, söylemim. Neler oluyor, söylemim! Bunu benim bilmem yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"KANUNSUZ İŞLER YAPTIK"

Kulübün çok kanunsuz şeyler yaptığını öne süren Aşkın, "Buranın şu andaki durumunu öğrenmek istiyoruz. Biz diyoruz ki aydınlatın. 'Bu üç kişiyi değil, Galatasaray camiasını aydınlatın' diyoruz. Galatasaray camiası bilsin. Üç kuruşluk insanların uydurdukları yalanlarla biz Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili ukalalık ederek cevap vermeyelim. Hep birlikte beraber olacaksak, ayrım yapmayalım. 'O sendendi, bu bendendi, o şundandı' demeyelim. Böyle bir şey yok. Bir bakımdan bir şey yapıyoruz, öbür taraftan başka şeyler yapıyoruz. Çok da kanunsuz şeyler de yaptığımız var. Onu da söyleyeyim, onu da söyleyim yayın ama.." dedi.

Aşkın'ın konuşması tamamlanmadan canlı yayın bu noktada kesildi. Yani daha önce divan başkanın dediği gibi yayına ekran bölünerek devam edilmedi.

"ALİ KOÇ'UN İDDİALARI GERÇEK Mİ?"

Aşkın'ın bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşmasını da akla getirdi. Hatırlanacağı üzere Koç, Galatasaray'ın Florya projesine dair seçimlerden sonra konuşacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin 29 Nisan 2023'teki yüksek divan kurulunda konuşan Koç, Galatasaray yönetimini hedef alarak, şunları söylemişti:

"Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Seçimler bitsin Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere."