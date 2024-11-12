Galatasaray yönetimi Icardi için kararını verdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı

Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da koşar adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Samsunspor maçını tribünden izleyen Arjantinli futbolcu, sahada yaşananlar karşısında hayli duygulandı. Osimhen gollerini ona hediye etti, formasını açtı, statta "Aşkın olayım" çaldı ve tribünlerin isteğiyle Mauro Icardi sahaya inip üçlü çektirdi. Yaşadıklarından sonra "Bu sevgi herkese nasip olmaz" diyen Icardi, yöneticilere de "Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız" dedi.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un da üstüne basa basa söylediği gibi sarı kırmızılılar, Icardi'nin sözleşmesini dondurmak ya da feshetmek niyetinde değil. Eğer Buruk istemezse, devre arasında yerine transfer de yapılmayacak. Sarı kırmızılılar dizinden ameliyat olacak futbolcuyu "Kimi istersen ona git, karar senin" diyerek serbest bıraktı.

Icardi'nin; Yusuf Yazıcı'yı 2019 yılında ameliyat eden İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye gideceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara da "Roma'dakiler en iyisi" diyerek Mariani'yi işaret etmişti. Yusuf, 5,5 ay sonra takımla idmanlara başlamıştı.