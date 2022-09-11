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Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar

Galatasaray yönetimi, yaptığı flaş ve pahalı transferlerin ardından Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'le ilgili yeni bir karar aldı. Ancak karar şaşkınlık yarattı

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:38
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:16
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Galatasaray yönetiminden 2 yıldıza yeni teklif

Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
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Galatasaray, özellikle transferin son gününde üst üste flaş transferler yapmıştı. 

Ancak bu futbolculara verilen astronomik rakamlar karşısında kadrodaki yıldızlar arasında önemli bir fark oluşmuştu.

Kerem ve Yunus yıllık 9 milyon liraya oynarken, yeni alınan futbolculara verilen yıllık ücretler ise şöyle:

Leo Dubois 1 milyon 800 bin euro (33 milyon lira)

Sergio Oliveira 2.7 milyon euro (49 milyon lira)

Lucas Torreira 2.7 milyon euro (49 milyon lira)

Fredrik Midtsjö 975 bin euro (18 milyon lira)

Haris Seferovic 2.3 milyon euro (42 milyon lira)

Dries Mertens 3.2 milyon euro (58 milyon lira)

Juan Mata 1.8 milyon euro (33 milyon lira)

Galatasaray yönetimi şimdi Kerem ve Yunus'a zam yapmayı kararlaştırdı. Ancak zammın miktarı şaşkınlık yarattı.

Fanatik'teki habere göre Kerem ve Yunus'un yıllık geliri 12 milyon liraya çıkarılacak. Bu da yaklaşık 650 bin euro ediyor. Bu durumda bu iki futbolcu yine yenilerin 4'te 1'i kadar ücrete oynamış olacak.

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En büyük cimbom
11.09.2022 14:10
Amacınız GS yı karıştırmak ama yemezler.  
 
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