Galatasaray yönetiminden Muslera’nın kararını değiştirecek hamle

Galatasaray’ın 38 yaşındaki kalecisi Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Urugaylı kalecinin ülkesine dönmesi beklenirken Teknik Direktör Okan Buruk ise tecrübeli eldivenin 1 sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, Sarı kırmızılı yönetimden Muslera’nın karını değiştirebilecek bir hamle geliyor. Yönetim, 2.5 milyon euroluk yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan Fernando Muslera, bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaşmıştı. Muslera'nın bu teklife sıcak baktığı aktarılırken, bu hamlenin deneyimli kalecinin motivasyonunu da yukarı çekmesi bekleniyor.