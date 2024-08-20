Galatasaray Young Boys kadrosunu açıkladı. Taraftar yıkıldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yarın Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Deplasmanda oynanacak ilk maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Temsilcimiz, mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın Young Boys kadrosu şu şekilde:

Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Zaha, Dubois, Köhn, Berkan, Günay, Sara, Ziyech, Jelert, Nelsson, Torreira, Atakan, Abdülkerim, Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ŞOKU

Galatasaray, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kafilede yer almadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.''

TARAFTAR YIKILDI

Galatasaray taraftarı, Barış Alper Yılmaz açıklaması sonrası, 'Sana ihtiyacımız var', 'Kesin transfer oldu', 'Hayat bitti' tarzında yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.