Galatasaray Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İHA
Galatasaray Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Young Boys maçının hazırlıklarını bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda oynayacak. Mücadele için bugün İsviçre'ye giden sarı-kırmızılılar, son antrenmanını da maçın yapılacağı Wankdorf Stadı'nda yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleryle başladı.

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Sarı-kırmızılılar daha sonra top çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı olan bölümünde Young Boys karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

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Rahatsızlığı sebebiyle kafileden ayrı olarak akşam vakitlerinde İsviçre'ye giden Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer almadı. Oyuncunun son durumuna yarın sabah bakılacak.

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