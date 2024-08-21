Galatasaray Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda oynayacak. Mücadele için bugün İsviçre'ye giden sarı-kırmızılılar, son antrenmanını da maçın yapılacağı Wankdorf Stadı'nda yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleryle başladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra top çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı olan bölümünde Young Boys karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Rahatsızlığı sebebiyle kafileden ayrı olarak akşam vakitlerinde İsviçre'ye giden Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer almadı. Oyuncunun son durumuna yarın sabah bakılacak.