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Galatasaray'dan bir transfer açıklaması daha

Galatasaray, Yusuf Demir'i KAP'a bildirdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 22:47
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Galatasaray Yusuf Demir transferini duyurdu

Galatasaray'dan bir transfer açıklaması daha
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

 

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