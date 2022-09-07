﻿Galatasaray'dan bir transfer açıklaması daha

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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