Galatasaray Zaha’da şansını 15 dakika ile kaçırdı

Galatasaray’dan Lyon’a kiralık giden Zaha, Fransa’da aradığını bulamadı. Kadroya girmekte zorlanan tecrübeli oyuncu, Lyon’daki büyük finansal kriz nedeniyle takımdan gönderilecek.

Ancak Zaha’nın Galatasaray’da da kalması zor görülüyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un kesinlikle kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, mevcut kurallar gereği aynı seviyede bir ligde yer alan başka takıma da transfer olamıyor. Galatasaray’ın Zaha’yı sadece 15 dakika nedeniyle başka takıma transfer edemeyeceği ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş’a karşı oynanan Süper Kupa finalinde 15 dakika süre almıştı.

Öte yandan oyuncunun, TFF talimatlarına göre Galatasaray dışında ikinci bir Türk kulübüne gitmesinde bir sakınca bulunmuyor. Sarı kırmızılıların Zaha’nın sözleşmesini feshetme seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.