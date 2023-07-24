Galatasaray Zaha'yı açıkladı. Maliyeti dudak uçuklattı

Galatasaray, Wifried Zaha transferini resmiyete kavuşturarak KAP'a bildirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir Futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

"DROGBA BURAYA GELİP GÖRMEMİ SÖYLEDİ"

Yeni transfer ilk açıklamasında; "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğince katkı vereceğim. Gelmeden önce Drogba ve Van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi söyledi." dedi.