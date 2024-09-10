Galatasaray Zalewski’de ısrarlı. Son teklif belli oldu

Orta saha ve kanat transferleri için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Roma forması giyen Zalewski’yi transfer etmek için İtalya’ya çıkarma yaptı. Sarı kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı son teklifin detayları belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için sunduğu teklifin 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.

Corriere dello Sport ise Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini duyurdu. Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istedi. Sarı kırmızılılar, Zalewski transferi için 22 yaşındaki futbolcu ve Roma ile görüşmelerine devam ediyor.

İtalyan basını daha önce genç oyunun Galatasaray’dan gelen teklifi reddettiğini yazmıştı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.