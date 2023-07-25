Galatasaray Zalgiris karşısında dengeyi yakaladı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris karşısında Abdülkerim Bardakcı ile beraberliği sağladı.

Galatasaray Zalgiris karşısında dengeyi yakaladı

Galatasaray, Zalgiris karşısında beraberlik golünü 75. dakikada buldu.

Oliviera'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu golle durum 1-1'e geldi.

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