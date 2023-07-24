Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarının hakemleri açıklandı

Editör: Hamza Özalkuş

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Konferans Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunda rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

GALATASARAY

2 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Zalgiris maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. Yardımcıları ise Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek

FENERBAHÇE

1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak Fenerbahçe-Zimbru maçını İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Yardımcıları ise Robert Clarke ve Wayne McDonnell olacak.

BEŞİKTAŞ

3 Ağustos Perşembe günü Elbasan Arena'da oynanacak olan Beşiktaş Tirana rövanş maçını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetirken yardımcıları ise Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek

ADANA DEMİRSPOR

3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak olan Adana Demirspor Cluj maçını ise Belçikalı Nathan Verboomen'in yöneteceiği açıklandı. Verboomen'in yardımcıları ise Mathias Hillaert ile Ruben Wyns olacak.