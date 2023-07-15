Galatasaray Zaniolo ile güldü. Rakibine fark attı

Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Csakvar ile karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı kırmızılıların golleri 3. dakikada Morutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 56 ve 59. dakikalarda Zaniolo'dan geldi.



ZANIOLO GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, attığı 2 golün dışında sergilediği oyun ile göz doldururken, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan da etkili oynayan isimler arasındaydı.



ANGELINO DA FORMA GİYDİ

Galatasaray'In yeni transferi Angelino da maça sonradan dahil olarak ilk kez sarı kırmızılı formayı giymiş oldu.



TARTIŞMA YAŞANDI

Sarı kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo ile Macar ekibi Csakvar'ın savunmacısı arasında bir pozisyon sonrasında tartışma yaşandı. Bir anda yükselen tansiyonu araya giren oyuncular düşürdü.

