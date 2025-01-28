Galatasaray Ziyech ile ayrılığa hazırlanıyor! Transfer artık imzaya kaldı

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı kırmızılılardan ayrılmaya yakın. TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr SC’ye transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

Galatasaray'a 2023/24 sezonunda imza atan Hakim Ziyech toplamda 34 maçta süre aldı. Sarı-kırmızılı formayla Ziyech 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, Galatasaray'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ziyech kariyerinde daha önce Chelsea, Ajax, Twente ve Heerenven formalarını da giymişti.