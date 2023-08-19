Galatasaray Ziyech'i resmen açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekibi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."