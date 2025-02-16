Galatasaray zorlu Rize deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 60 puanla zirvede bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. MAÇ



Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 111 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Rizespor ile Galatasaray arasındaki son mücadelelerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. 1 müsabakada ise berabere sona erdi.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.