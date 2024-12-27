Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu

Galatasaray’ın Atalanta’ya kiraladığı Zaniolo son haftalarda gösterdiği performansla teknik heyetin büyük beğenisini kazandı. İtalyan oyuncu bazı gol sevinçlerindeki aşırı tavırla Teknik Direktör Gasperini’nin bile tepkisini çekse de attığı gollerle takımının Serie A’da liderlik koltuğuna oturmasında katkı sağladı.

İtalyan basınında çıkan bir haber Galatasaray’a büyük piyango vuracağını ortaya koydu. Buna göre Atalanta, Zaniolo’nun bonservisini almak için harekete geçecek. İki kulüp arasında imzalanan sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunurken İtalyan kulübü şartlar gerçekleşmese bile golcü oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

Galatasaray’dan Zaniolo’yu 6.4 milyon euro bedelle kiralayan Atalanta’nın bonservis için 15.5 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Golcü oyuncu, bu sezon Atalanta’da çıktığı 17 maçta 3 gol atarak 3 asist yaptı.

2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Galatasaray, bu sezon da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazandı. Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.