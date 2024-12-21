Galatasaray’a 2 müjdeli haber geldi. Kasaya 20 milyon euro girecek

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Galatasaray’a 2 müjdeli haber geldi. Kasaya 20 milyon euro girecek

Galatasaray’a 2 müjdeli haber geldi. Sarı kırmızılıların kasasına 20 milyon euro girmesi bekleniyor.

Galatasaray sezon başında Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Nicolo Zaniolo'yu ise Atalanta'ya kiralamıştı. Satın alma opsiyonlarıyla kiralanan 2 futbolcudan müjdeli haber geldi.

Yeni transferler için kaynak arayışında olan Galatasaray'ın yüzünü Derrick Köhn ve Nicolo Zaniolo güldürecek.

Atalanta'da 20 maça çıkması halinde 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu zorunlu hale dönecek olan Zaniolo, şimdiden 16 karşılaşmada görev yaptı. İtalyan yıldız, 4 maçta daha oynaması halinde Atalanta'ya transfer olacak.

Werder Bremen'in de Derrick Köhn için harekete geçtiği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre Alman ekibi, Köhn'ün 5.1 milyon euroluk satın alma opisyonunu kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Derrick Köhn ve Nicolo Zaniolo transferlerinden kasasına 20 milyon euro koyması bekleniyor.

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