Galatasaray’a 2 yıldızından sevindiren haber geldi

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Galatasaray’a 2 yıldızından sevindiren haber geldi

Galatasaray’a Alanyaspor maçı öncesi sevindiren haber geldi. Sarı kırmızılılarda 2 yıldız oyuncunun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4’e inen sarı kırmızılıları sevindiren haberler geldi.

Takımın hücumunda kritik rol oynayan Yunus Akgün’ün sarı kart cezası sona erdi. Yıldız oyunun Alanyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan takıma dönecek isimlerden birinin de Alvaro Morata olduğu öğrenildi. Tecrübeli golcünün sakatlığının iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı belirtiliyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un şans vermesi durumunda Morata’nın sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Morata’nın Osimhen ile çift forvet olması durumunda Galatsaray’ın 3’lü savunma dizilimi ile sahaya çıkacağı öğrenildi.

İki yıldız oyuncunun takıma dönmesinin teknik heyet ve oyunculara moral aşıladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Kasımpaşa maçında cezasını tamamlayan Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.

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