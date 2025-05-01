Galatasaray’a 20 milyon euroluk şok! Hesaplar karıştı

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray, sezon başında ve devre arasında transferde yaşadığı çıkmazı, kiralama formülüyle çözmüştü.



Yabancı kontenjanında yer açma adına Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'ü Avrupa'ya gönderen sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncunun kiralık sözleşmesine toplam 20.6 milyon Euro opsiyon koydurdu. Ancak Fiorentina Zaniolo'nun, Werder Bremen de Köhn'ün bonservisini almayacak.



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Sabah'ta yer alan habere göre, Sezon sonu için öngördüğü 20.6 milyon Euro gelirden mahrum kalan Galatasaray cephesinin kasasından ise 15 milyon Euro çıkacak. Fransa'dan kiralık gelen Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonlarının zorunlu olduğu ortaya çıktı. Beklentilerin uzağında kalan iki oyuncu için kulüplerine toplam 15 (8+7) milyon Euro ödenecek.



Jakobs yerine sol bekte görev verdiği Eren Elmalı'dan memnun olan Okan Buruk, ligin final haftalarında Frankowski'yi ilk 11'de düşünmüyor ve sağ bekte Kaan Ayhan'a dönmeye hazırlanıyor.