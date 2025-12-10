Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sakatlık problemleri nedeniyle akıllarda soru işareti bırakan Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusuna yeni bir talip çıktığı iddia edildi.

WILFRIED SINGO GALATASARAY'A 43 MİLYON EURO KAZANDIRABİLİR

Foot-Sur7'de yer alan habere göre: Wilfried Singo, devre arasında Liverpool'a transfer olabilir. Haberde, Premier Lig devinin Galatasaray'a 28 milyon euro teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ayrıca, Merseyside ekibinin başarıya bağlı bonus maddeleri ekletebileceği ve bunlarında 10 ile 15 milyon euro arasında olduğu aktarıldı.

Transfer, haberde belirtilen tutarlar üzerinden gerçekleşirse, Galatasaray'ın kasasına 43 milyon euro girebilir.

