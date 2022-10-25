﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçtan sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle başkan Dursun Özbek, yönetici Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri belirtildi.

Özbek, Timur ve Buruk, Alanyaspor maçı sonrası sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Hatta Timur, ligi bitirtmeyeceklerini de söylemişti.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili da ceza yolda.

Gazeteci Tahir Kum'un Hürriyet'teki yazısına göre; Galatasaray-Alanyaspor maçının gözlemcileri İsmet Arzuman ile Kadir Tozlu’nun MHK’nin değerlendirmesi aynı: Ali Palabıyık formsuzdu. Aldığı kırık nottan dolayı Palabıyık’ın 2-3 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'a ayrıca tribün kapatma cezasının da uygulanabileceği bildirildi.