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Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın faturası giderek kabarıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilere ceza yolda. Hakem Ali Palabıyık'la ilgili karar da belli oldu

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 07:37
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Galatasaray'a Alanyaspor maçının faturası ağır olacak

Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
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Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçtan sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle başkan Dursun Özbek, yönetici Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri belirtildi.

Özbek, Timur ve Buruk, Alanyaspor maçı sonrası sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Hatta Timur, ligi bitirtmeyeceklerini de söylemişti.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili da ceza yolda.

Gazeteci Tahir Kum'un Hürriyet'teki yazısına göre; Galatasaray-Alanyaspor maçının gözlemcileri İsmet Arzuman ile Kadir Tozlu’nun MHK’nin değerlendirmesi aynı: Ali Palabıyık formsuzdu. Aldığı kırık nottan dolayı Palabıyık’ın 2-3 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'a ayrıca tribün kapatma cezasının da uygulanabileceği bildirildi.

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