Galatasaray’a Arias transferinde 2 rakip çıktı

Galatasaray’ın ara transferdeki en önemli hedefi olarak Arias göze çarpıyor. Brezilya liginde Fluminense forması giyen oyuncu için yapılan görüşmelerde sarı kırmızılıların önemli yol kat ettiği belirtiliyor.

Ancak İngiliz basınında çıkan bir haber sarı kırmızılılara transferde 2 rakibin çıktığını ortaya koydu. Buna göre, kanatlarını güçlendirmek isteyen Crystal Palace, Jhon Arias için harekete geçmeye hazırlanıyor. Patrick Dorgu ve Angel Correa ile adı anılan Crystal Palace'ın listesine Jhon Arias'ı da aldığı iddia edildi.

Öte yandan haberde West Ham'ın da Arias'a ilgisi olduğu açıkça belirtildi.

Arias bu sezon Fluminense formasıyla 51 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.