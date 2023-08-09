Galatasaray'a Avrupa'da kolay rakipler

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

''EuroCup Women 2023/24 sezonu kura çekimi bugün Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşti. Kulüplerin son 3 yıllık Avrupa Kupaları performanslarına bağlı olarak belirlenen sıralamaya göre Galatasaray Çağdaş Faktoring’in birinci torbadan katıldığı kura çekiminde, UFAB 49, Kibirkstis ve CSM Constanta ile eşleşti.

48 takımın yer alacağı EuroCup Women Normal Sezon grupları 4’er takımdan oluşan 12 grup ile oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan 24 takım direkt olarak bir üst tura kalırlarken, kalan 8 takım en iyi üçüncüler arasından belirlenerek son 32 turunda oynamaya hak kazanacaklar.

Takımların normal sezonda göstermiş oldukları performansa neticesinde sıralanacak 32 takım, ilk 16 ve son 16 şeklinde ikiye bölünerek birbirleri ile eşleşecekler.

EuroCup Women’da ilk grup maçları 12 Ekim tarihinde oynanacak, takımımızın maç takvimi ise ilerleyen zamanlarda kesinlik kazanacak.

2009 ve 2018’de iki kez müzemize getirdiğimiz bu kupada 2021/22 sezonunda final four, 2022/23 sezonunda ise final oynama başarısı göstermiştik. Sarayın Sultanları’na EuroCup Women 2023/24 sezonunda başarılar dileriz.''