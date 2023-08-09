Galatasaray'a Avrupa'da kolay rakipler

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in EuroCup Women G grubundaki rakipleri belli oldu.

Galatasaray'a Avrupa'da kolay rakipler

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

''EuroCup Women 2023/24 sezonu kura çekimi bugün Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşti. Kulüplerin son 3 yıllık Avrupa Kupaları performanslarına bağlı olarak belirlenen sıralamaya göre Galatasaray Çağdaş Faktoring’in birinci torbadan katıldığı kura çekiminde, UFAB 49, Kibirkstis ve CSM Constanta ile eşleşti.

48 takımın yer alacağı EuroCup Women Normal Sezon grupları 4’er takımdan oluşan 12 grup ile oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan 24 takım direkt olarak bir üst tura kalırlarken, kalan 8 takım en iyi üçüncüler arasından belirlenerek son 32 turunda oynamaya hak kazanacaklar.

Takımların normal sezonda göstermiş oldukları performansa neticesinde sıralanacak 32 takım, ilk 16 ve son 16 şeklinde ikiye bölünerek birbirleri ile eşleşecekler.

EuroCup Women’da ilk grup maçları 12 Ekim tarihinde oynanacak, takımımızın maç takvimi ise ilerleyen zamanlarda kesinlik kazanacak.

2009 ve 2018’de iki kez müzemize getirdiğimiz bu kupada 2021/22 sezonunda final four, 2022/23 sezonunda ise final oynama başarısı göstermiştik. Sarayın Sultanları’na EuroCup Women 2023/24 sezonunda başarılar dileriz.''

whatsapp-image-2023-08-09-at-13-38-53.jpeg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gizemli hepabit Sağlık
Gizemli hepabit
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı Dünya
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak Magazin
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor Dünya
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor Sağlık
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor Spor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü Dünya
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü