Galatasaray'a Barcelona'dan kötü haber. Teklif reddedildi

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı Franck Kessie'yi transfer etmek istiyor.

Haberde Galatasaray'ın Barcelona'ya Kessi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Ayrıca haberin devamında Barcelona'nın çok yüksek bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmak istemediği ve Galatasaray'ın bu teklifini reddettiği yazıldı.

Kessie, Barcelona formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol atarken, 3 asist yaptı.