Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakam

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray iç transferde de hareketli günler geçiririrken geçtiğimiz günlerde yeni bir imza daha resmen açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, Barış Alper Yılmaz ile 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarılmıştı. Bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra yıldız ismi Galatasaray yönetiminin reddedemeyeceği bir teklif yapıldı.

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GALATASARAY'A BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN OLAĞANÜSTÜ TEKLİF!

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre; Premier Lig'den bir kulüp, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 35 milyon euroluk teklif sundu.

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GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 14 gol ve 6 asist ile takımına toplamda 20 gollük skor katkısı verdi.

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