Galatasaray'a bir sponsor daha

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Erkek Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru için Lydia Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Lydia Holding, Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru oldu.



Türk sporunun öncüsü Galatasaray, sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleriyle faaliyet gösteren, ülkemizin önde gelen holdinglerinden

@lydiaholdingas ile bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.



İş birliği kapsamında Lydia Holding, 2025 - 2026 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru oldu.



Sponsorluk anlaşmasına ilişkin basın lansmanının tarihi, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.