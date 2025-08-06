Galatasaray'a bir sponsor daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a bir sponsor daha

Sarı kırmızılılar Erkek Futbol A Takımımızın şort arkası sponsorunu açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Erkek Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru için Lydia Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Lydia Holding, Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru oldu.

Türk sporunun öncüsü Galatasaray, sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleriyle faaliyet gösteren, ülkemizin önde gelen holdinglerinden
@lydiaholdingas ile bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İş birliği kapsamında Lydia Holding, 2025 - 2026 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin basın lansmanının tarihi, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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