Galatasaray'a bir sponsorluk daha geliyor

Geçtiğimiz günlerde Stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 213.6 milyon TL, Göğüs sponsorluğu için ise Sixt Rent A Car ile ise 95 milyon TL değerinde iki sponsorluk anlaşması imzalayan Galatasaray yeni bir anlaşmanın daha eşiğinde.

5 MİLYON DOLARI KASASINA KOYACAK

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Galatasaray önümüzdeki günlerde Azerbaycan merkezli enerji firması Socar ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa maçları göğüs sponsorluğu için yapacağı bu anlaşma ile yıllık 5 milyon Doları daha kasasına koyacak.