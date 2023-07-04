Galatasaray'a bir sponsorluk daha geliyor

Sarı-kırmızılı ekip Azerbaycan merkezli Socar ile yapacağı anlaşma ile yıllık 5 milyon Dolar gelir elde edecek.

Galatasaray'a bir sponsorluk daha geliyor

Geçtiğimiz günlerde Stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 213.6 milyon TL, Göğüs sponsorluğu için ise Sixt Rent A Car ile ise 95 milyon TL değerinde iki sponsorluk anlaşması imzalayan Galatasaray yeni bir anlaşmanın daha eşiğinde.

5 MİLYON DOLARI KASASINA KOYACAK
Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Galatasaray önümüzdeki günlerde Azerbaycan merkezli enerji firması Socar ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa maçları göğüs sponsorluğu için yapacağı bu anlaşma ile yıllık 5 milyon Doları daha kasasına koyacak.

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