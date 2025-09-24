Galatasaray'a büyük piyango vurdu!

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Vasco da Gama tarafından açıklama geldi. Yarım sezonluğuna oyuncuyu kiralayan Brezilya ekibi, oyuncunun performansına hayran kaldı.

Vasco da Gama Teknik Direktörü Fernando Diniz Cuesta için şu ifadeleri kullandı;

"Cuesta sağlam bir oyuncu, savunmada hata yaptığını düşünmüyorum. Kısıtlı bütçemizle çok iyi bir oyuncuyu kadromuza kattık. Yönetim oyuncu için kararını verecek."

