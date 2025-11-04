Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer olmak isteyen ancak Galatasaray Yönetimi'nin ayrılığına izin vermediği Barış Alper Yılmaz, son haftalardaki performansıyla tepki çekmeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ve Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor maçında bazı taraftar grupları tarafından ıslıklanan milli oyuncunun, sarı-kırmızılılardaki geleceği tartışılmaya başlandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A OKAN BURUK'TAN DESTEĞE DEVAM

Teknik direktör Okan Buruk, yaptığı her açıklamada 25 yaşındaki oyuncusunun arkasında olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Barış Alper ise Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mental olarak düşecek bir çocuk değilim." diyerek pes etmeyeceğinin sinyallerini bir kez daha verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN AJAX MAÇINI TAKİP EDECEKLER

Barış Alper Yılmaz, son dönemdeki formsuz performansına rağmen Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Roma, Napoli ve Stuttgart yetkililerinin, 25 yaşındaki yıldızı Bodo/Glimt maçında yakından takip ettiği öğrenildi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇEBİLİR

Bu üç kulübün, yarın oynanacak olan Ajax karşılaşmasında da tribünde olacağı belirtildi. Ayrıca, NEOM'un da yıldız oyuncuya ilgisi devam ediyor. Yönetimin, yıldız oyuncu için gelen tüm teklifleri ocak ayında masaya yatırmayı planlıyor. Galatasaray, 25 yaşındaki milli futbolcu için bonservis alt limitini 40 milyon euro olarak belirledi.

Sarı-kırmızılılar, eğer bu rakam üzerinden bir satış gerçekleştirise Barış Alper Yılmaz, Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen oyuncu olacak.