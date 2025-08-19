Galatasaray'a büyük şok! 20 milyon Euro'luk teklif 2 dakikada reddedildi

Kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın gündeminde iki önemli isim yer alıyor.

EDERSON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Manchester City'den Ederson'u transfer listesinin ilk sırasında öncelikli hedef olarak tutan sarı kırmızılı yönetim, Premier Lig deviyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

DIOGO COSTA TEKLİFİ ANINDA RET YEDİ

Ederson transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatifleri de hazır tutan Galatasaray, Portekiz Milli Takımı’nın file bekçisi Diogo Costa için Porto’ya resmi teklifini iletmişti.

CNN Portekiz'in aktardığı bilgilere göre; Porto, Galatasaray'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi pazarlık yapma ihtimalini bile düşünmeden 2 dakika içerisinde reddetti.

PORTO SERBEST KALMA MADDESİNE GÜVENİYOR

Porto'nun 2027 yılına kadar süren sözleşmesinde 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi çok daha yüksek bir teklif beklediği ifade ediliyor.