Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı

Galatasaray Spor Kulübü bir sakatlık açıklaması yaptı. Cimbom, yaptığı açıklamada erkek voleybol takımının kaptanı Arslan Ekşi'nin sakatlandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Kaptanımız Arslan Ekşi’nin antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu 2. costa fractureda (kaburga) kırık meydana gelmiştir.

Oyuncumuza gerekli müdahaleler yapılmış olup tedavisine başlanmıştır.

Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz."

