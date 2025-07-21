Galatasaray'a City'den 3'lü yıldız paketi!

Galatasaray Osimhen transferini tamamladıktan sonra gözünü Manchester City'e dikti.

Sarı-Kırmızılılar, Pep Guardiola’nın yeni sezonda kadro planlamasında düşünmediği üç yıldız ismi birden kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

EDERSON İÇİN BONSERVİS TALEBİ

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, kaleci Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı eldiven için Manchester City'nin talep ettiği bonservis bedeli, Galatasaray tarafından yüksek bulundu. Sarı-kırmızılılar, City yönetiminden indirime gitmesini talep etti.

AKANJI'DE MAAŞ ENGELİ

Savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, İsviçreli stoper Manuel Akanji ile de görüşmelere başladı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun yıllık 7 milyon Euro'yu aşan maaş beklentisi, sarı-kırmızılıların geri adım atmasına neden oldu. Yönetim, Akanji’yi 5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN BEKLEMEDE

Galatasaray’ın transfer listesindeki bir diğer isim ise tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan. 34 yaşındaki yıldızın, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasındaki tek pürüz yüksek maaş beklentisi. Eğer İlkay makul bir rakamı kabul ederse, transferin önünde engel kalmayacak.

Pep Guardiola'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği bu 3 yıldızı Manchester City Galatasaray paket olara sunabilir.