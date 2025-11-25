Süper Lig devi Galatasaray, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında giydiği formaları yeniden satışa sundu. Retro olarak satılan formalar taraftarlar tarafından büyük ilgili görürken, kulüpte ciddi gelir elde etmeyi başardı.

GALATASARAY'A 3 GÜNDE 200 MİLYON TL'DEN FAZLA GELİR

Galatasaray, sattığı formalarda 3 gün içerisinde 90 bin adetten fazla sattı. Cimbom, bu satışlardan 200 milyon TL'den fazla bir geliri kasasına koydu. Özellikle UEFA Kupası'nın kazanıldığı sezon olan 1999-2000 yılının formalarının stokları kısa sürede tükendi.

ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİNDE KULLANILACAK

Galatasaray Yönetimi'nin, forma satışlarından elde ettiği gelirin tamamını transfer bütçesine ekleyeceği kaydedildi. Yönetimin, özellikle Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için bu parayı harcayacağı iddia edildi.

