Galatasaray'a çok kötü haber!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a çok kötü haber!

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, gündemine Roma'da forma giyen Mile Svilar'ı almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transfer için kötü bir haber geldi.

Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışında olan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden birisi de Roma'nın file bekçisi Mile Svilar'dı. Belçika doğumlu Sırp kalecinin geleceğiyle ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.

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MILE SVILAR ROMA'DA KALIYOR

Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Roma, Svilar'ın 2027'de bitecek sözleşmesini yenileme konusunda oyuncusuyla anlaşmaya vardı. HaberİN detayında 25 yaşındaki eldivenin, 5 yıllığına, sezon başı 4 milyon euro karşılığında sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Yeni mukavelede fesih maddesinin yer almadığı ve resmi imzanın 11 Temmuz Cuma günü atılacağı kaydedildi.

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