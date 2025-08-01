Galatasaray'a darbe! Kaleci için şok yanıt

Osimhen'i kadrosuna katarak dünya çapında büyük ses getiren Galatasaray kaleci transferinde de benzer şekilde sükse yaratacak isimlerin peşinde.

Kaleci transferi için liste başı düşünülen isim Ederson'du. Ancak Brezilyalı kaleciyle anlaşılmasına rağmen Manchester City ikna edilemedi.

Gazeteci Hakan Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Manchester City’nin 20 milyon EURO bonservis talep etmesi ve hiç indirime gitmemesi sebebi ile Ederson transferini rafa kaldırdı. Ederson, Galatasaray için artık öncelik olmaktan çıktı.