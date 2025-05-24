Galatasaray'a dünya yıldızı savunmacı! Bonservisini alıp gelecek

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Galatasaray'a dünya yıldızı savunmacı! Bonservisini alıp gelecek

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına start vermişti. Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesi için aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu. İşte detaylar...

Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvamış durumda.

Yönetim, daha önce Carlos Cuesta transferinde yaşanan hayal kırıklığını tekrar yaşamamak adına, Avrupa'da kendini ispatlamış oyuncularla görüşüyor. İlk hedef, Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte.

Manchester City'deki başarılı kariyerinin ardından Suudi Arabistan'a transfer olan 30 yaşındaki İspanyol savunmacı, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ronaldo ve Talisca ile aynı takımda yer alan Laporte'un kulübüne ayrılık talebini ilettiği öğrenildi.

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Tecrübeli savunmacı, daha önce Roberto Mancini döneminde de sarı-kırmızılıların radarına girmişti. Şimdi ise iki taraf arasında yeniden sıcak temaslar kurulmuş durumda. Galatasaray yönetimi, transferi sezon bitmeden sonuca bağlamak istiyor. 1.91 boyundaki yıldızın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 18 milyon euro olan Laporte'un bonservisini alarak gelme durumu söz konusu.

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