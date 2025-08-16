Galatasaray'a Ederson müjdesi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a Ederson müjdesi

Manchester City’nin Wolverhampton maçının kadrosuna Ederson alınmadı

Fabrizio Romano'nun haberine göre kaleci Ederson, Galatasaray ile City'nin ileri düzeyde transfer görüşmeleri yapması nedeniyle Premier Lig'de oynanacak olan Manchester City’nin Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada kadroda bulunmuyor. Ederson, Galatasaray'a transfer olmak istiyor

GUARDIOLA KAFA KARIŞTIRDI

Manchester City teknik direktörü Guardiola Ederson transferi konusunda şu açıklamayı yapmıştı "Şu anda birinci kaleciniz kim?" sorusuna, "Ederson." sorusuna cevap veren Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!
AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Seneye ekmeyeceğiz devlet eksin! Çiftçiler fiyatlara isyan etti
Seneye ekmeyeceğiz devlet eksin! Çiftçiler fiyatlara isyan etti
Gedson Fernandes, yeni takımı ile ilk golünü attı
Gedson Fernandes, yeni takımı ile ilk golünü attı
Fabrizio Romano Yunus Akgün gelişmesini duyurdu: Şaşkınlık yaratan paylaşım!
Fabrizio Romano Yunus Akgün gelişmesini duyurdu: Şaşkınlık yaratan paylaşım!