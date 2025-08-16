Galatasaray'a Ederson müjdesi

Fabrizio Romano'nun haberine göre kaleci Ederson, Galatasaray ile City'nin ileri düzeyde transfer görüşmeleri yapması nedeniyle Premier Lig'de oynanacak olan Manchester City’nin Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada kadroda bulunmuyor. Ederson, Galatasaray'a transfer olmak istiyor

GUARDIOLA KAFA KARIŞTIRDI

Manchester City teknik direktörü Guardiola Ederson transferi konusunda şu açıklamayı yapmıştı "Şu anda birinci kaleciniz kim?" sorusuna, "Ederson." sorusuna cevap veren Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.