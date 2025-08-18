Galatasaray'a Ederson'da büyük şok!

Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Ederson ile anlaşmaya varmış ve mavilillerle pazarlıklara başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devinden gelen bonservis talebi sonrası adeta şoka uğradı.

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyladevam ediyor. Sarı-kırmızılıların en önemli gündemi kaleci transferi.

Galatasaray'ın haftalardır bitirmeye uğraştığı Ederson transferinde yeni gelişmeler olduğu öğrenildi.

MANCHESTER CITY'DEN GALATASARAY'A ŞOK!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City ve Galatasaray arasında Ederson için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın 10 milyon euroluk açılış teklifinin ardından Manchester City, 25 milyon euro civarında bir rakam talep ederek büyük bir fark yarattı, ancak kulüpler bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Ederson, Galatasaray'a katılmaya istekli.

