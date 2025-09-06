Galatasaray'a gelmek için havalimanında uyumuştu! Jason Denayer Süper Lig deviyle anlaştı

Süper Lig devi Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Belçikalı savunmacıya teklif yaptı ve olumlu cevap aldı. İşte detaylar...

Süper Lig devi Beşiktaş, görüşmelerini sürdürdüğü Real Madrid forması giyen Raul Asencio'nun ardından savunma bölgesine bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı.

JASON DENAYER BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh forması giyen ve şu anda boşta olan Denayer ile görüşmelere başladı.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberde, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat ve yıllık 1.5 milyon euro teklif ettiği dile getirildi. Deneyimli stoperin Süper Lig devine olumlu cevap verdiği aktarıldı.

