Galatasaray'a Güney Amerika'dan piyango çıktı! Yana yakıla istiyorlar

Galatasaray formasına toplam 745 gün sonra kavuşan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun satışı yeniden gündeme geldi.

GALATASARAY TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Yabancı kontenjanında boşluk yaratmak ve bonservis geliri elde ederek yapacağı transferlere kaynak sağlamak isteyen sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un da raporuyla Zaniolo için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Ancak 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu şu ana kadar beklentileri karşılayan bir teklif getiremedi.

Zaniolo'yu satmak isteyen Galatasaray'a beklediği haber Güney Amerika'dan geldi. Brezilya ekibi Flamengo'nun Zaniolo'ya talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

FLAMENGO ZANIOLO'YU İSTİYOR

İtalyan basınından SportItalia'nın haberine göre, Flamengo şu ana kadar Zaniolo'ya en somut ilgiyi gösteren kulüp oldu. Brezilya Serie A ekibinin yıldız oyuncunun durumunu sorguladığı ve fiyat araştırması yaptığı bildirildi.

Flamengo'nun yakın zaman içerisinde Zaniolo transferi için Galatasaray'a resmi teklifte bulunması bekleniyor.