Galatasaray'a İtalya'dan Icardi çelmesi. Arjantinli'ye talip oldular

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, kiralık olarak takıma gelen ve kalitesini geldiği gibi konuşturan Icardi'yi satın almak için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'a transferde rakip çıktı.

Galatasaray'a İtalya'dan Icardi çelmesi. Arjantinli'ye talip oldular

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk paydasında en büyük isimlerden bir tanesi olan Mauro Icardi, Fransa'ya geri döndü. Erden Timur'un menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sıklaştırırken, Arjantinli yıldız için İtalya'dan bir rakip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Tammy Abraham'ın çapraz bağ sakatlığı nedeniyle en erken dönüş tarihinin 2024 olması ve diğer forveti Andrea Belotti'nin düşük performansı nedeniyle forvet transfer istedi. Portekizli teknik adam, forvet listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazdı.

ICARDI İÇİN GÖRÜŞECEKLER
Paris ekibinde 9 milyon euro kazanan Icardi için Roma Kulübü'nün, Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı ve anlaşma zemini oluşturmaya çalışacağı belirtildi.
Öte yandan Roma'nın, Icardi için PSG'ye 8 milyon euro teklif edeceği kayda geçti.

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