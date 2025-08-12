Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber! Milan o transferi bitirdi

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Koni De Winter transferinde mutlu sona ulaşamadı. 23 yaşındaki Belçikalı savunmacı, kariyerine Milan’da devam etme kararı aldı.

KONI DE WINTER 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Avrupa’nın birçok önemli kulübünün radarında olan De Winter’in transferinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Milano’ya giden genç stoperin, öğleden sonra sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

MILAN GENOA'YI 20 MİLYON EURO'YA İKNA ETTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Genoa ile 18 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. De Winter’in yıllık 1.8 milyon Euro maaş ve performansa dayalı ek bonuslar kazanacağı belirtildi.