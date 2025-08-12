Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber! Milan o transferi bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı stoper Koni De Winter, tercihini Milan’dan yana kullandı. Transferin detayları netleşti.

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Koni De Winter transferinde mutlu sona ulaşamadı. 23 yaşındaki Belçikalı savunmacı, kariyerine Milan’da devam etme kararı aldı.

KONI DE WINTER 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Avrupa’nın birçok önemli kulübünün radarında olan De Winter’in transferinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Milano’ya giden genç stoperin, öğleden sonra sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

MILAN GENOA'YI 20 MİLYON EURO'YA İKNA ETTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Genoa ile 18 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. De Winter’in yıllık 1.8 milyon Euro maaş ve performansa dayalı ek bonuslar kazanacağı belirtildi.

