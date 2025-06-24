Galatasaray'a İtalyan aygırı. Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönmek istiyor. Okan Buruk’la görüşen genç futbolcu, “Hatalar yaptım, artık Galatasaray için savaşacağım,” dedi. Şampiyonlar Ligi heyecanı Zaniolo’yu ateşledi.

Galatasaray’ın “İtalyan aygırı” lakaplı yıldızı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma geri dönme arzusunda. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye attığı iki golle adından söz ettiren 25 yaşındaki İtalyan futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’la yaptığı telefon görüşmesinde kararlılığını ortaya koydu.

Zaniolo’nun, “Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum,” dediği öğrenildi. Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde etmesi, genç yıldızın iştahını kabarttı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Atalanta’ya, ikinci yarısında ise Fiorentina’ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo, her iki takımda da beklenen performansı sergileyemedi. Fiorentina’nın satın alma hakkını kullanmaması üzerine İtalyan oyuncu, Galatasaray’a dönme planları yapmaya başladı. 2027’ye kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunan Zaniolo’nun geleceği, Okan Buruk’un vereceği karara bağlı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması, Zaniolo’nun geri dönüş isteğinde önemli bir rol oynuyor. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında boy gösterme fırsatı, İtalyan yıldızı heyecanlandırıyor. Zaniolo’nun fiziksel gücü ve saha içindeki agresif tarzı, Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki hedefleri için önemli bir koz olabilir.

KARAR OKAN BURUK'UN

Zaniolo’nun dönüş talebi, teknik direktör Okan Buruk’un masasında. Buruk’un, oyuncunun geçmiş performansı, fiziksel durumu ve takıma uyumunu değerlendirerek karar vereceği belirtiliyor. İtalyan yıldızın, 2022-2023 sezonunda Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performans, karar sürecinde etkili olabilir.

Kariyerine Inter altyapısında başlayan Zaniolo, Roma’da parladıktan sonra 2023’te Galatasaray’a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarda 12 maçta 5 gol atan oyuncu, özellikle derbi performanslarıyla taraftarların sevgilisi olmuştu. Ancak kiralık dönemlerinde istikrar yakalayamayan yıldız, şimdi yeniden Galatasaray’da kendini kanıtlamaya kararlı.

Zaniolo’nun dönüş haberi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada oyuncuya destek mesajları yağarken, taraftarlar “İtalyan aygırı”nın Şampiyonlar Ligi’nde fark yaratacağına inanıyor. Zaniolo’nun sahadaki hırslı yapısı ve skorer kimliği, taraftarların beklentilerini yükseltiyor. Okan Buruk’un nihai kararı, transferin seyrini belirleyecek.