Galatasaray'a İtalyanlardan Osimhen müjdesi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için ikna etmeye çalıştığı Victor Osimhen'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Al Hilal'in senelik 45 milyon euroyu bulan teklifini reddeden Nijeryalı yıldızla ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

La Repubblica'nın bugünkü haberinde Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğinin altı çizildi.

Haber detayında Osimhen'in, İngiltere Premier Lig'in önemli bir takımından teklif almaması halinde tercihinin Galatasaray olacağı aktarıldı. Galatasaray'ın, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların yakında tekrar bir araya gelip Nijeryalı golcüye 16 milyon euroluk maaş teklifi sunulacağı belirtildi.

26 yaşındaki yıldız forvet bu sezon attığı gollerle sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuş, gol krallığı ünvanını da kazanmıştı.