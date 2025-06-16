Galatasaray'a kapıyı kapattı: Yüzde yüz takımımda kalacağım

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a kapıyı kapattı: Yüzde yüz takımımda kalacağım

Galatasaray'ın gündemine gelen Barcelona'nın yıldız kalecisi Ter Stegen'den flaş bir açıklama geldi. Deneyimli eldiven, kesin olarak Katalan ekibinde kalacağını söyledi.

Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın yerine düşünülen kaleci Ter Stegen ayrılacağına dair söylentileri yalanladı. Espanyol'dan Joan Garcia'nın transfer edilmesinden sonra ilk 11'deki yeri tehlikeye düşen Stegen, İspanyolların köklü gazetesi Marca'ya göre, kulüpten ayrılmayacak.

Alman kaleci, geçen hafta yaptığı milli takımda yaptığı açıklamada da "Gelecek sezon Barcelona'da oynayacağımı biliyorum. Niyetim kamak. Barça'ya yüzde 100 bağlıyım ve söylentilerden etkilenmiyoru." demişti.

Marca, tecrübeli file bekçisinin düşüncesinde değişiklik olmadığını duyurdu. Futbolcunun, Barcelona ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve sözleşme feshi için bütün alacaklarını istiyor. Bu durum Katalan ekibinin elini kolunu bağlıyor.

a-001.jpg

Son Haberler
Fernando Muslera'nın maaşı belli oldu! Galatasaray'da aldığının çok altında...
Fernando Muslera'nın maaşı belli oldu! Galatasaray'da aldığının çok altında...
İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası'nda flaş karar!
İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası'nda flaş karar!
Zamansız hikayeler dijitalde buluşuyor! Teknolojinin sanatla dansı
Zamansız hikayeler dijitalde buluşuyor! Teknolojinin sanatla dansı
Ozan Güven'e hapis şoku: Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu!
Ozan Güven'e hapis şoku: Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu!
Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak rotası
Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak rotası