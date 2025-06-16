Galatasaray'a kapıyı kapattı: Yüzde yüz takımımda kalacağım

Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın yerine düşünülen kaleci Ter Stegen ayrılacağına dair söylentileri yalanladı. Espanyol'dan Joan Garcia'nın transfer edilmesinden sonra ilk 11'deki yeri tehlikeye düşen Stegen, İspanyolların köklü gazetesi Marca'ya göre, kulüpten ayrılmayacak.

Alman kaleci, geçen hafta yaptığı milli takımda yaptığı açıklamada da "Gelecek sezon Barcelona'da oynayacağımı biliyorum. Niyetim kamak. Barça'ya yüzde 100 bağlıyım ve söylentilerden etkilenmiyoru." demişti.

Marca, tecrübeli file bekçisinin düşüncesinde değişiklik olmadığını duyurdu. Futbolcunun, Barcelona ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve sözleşme feshi için bütün alacaklarını istiyor. Bu durum Katalan ekibinin elini kolunu bağlıyor.