Galatasaray'a kara boğa. Jean Philippe Mateta geliyor

Galatasaray'ın 1.92'lik forvet Jean-Philippe Mateta ile anlaştığı ileri sürüldü.

Galatasaray'a kara boğa. Jean Philippe Mateta geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden, gelecek sezon Avrupa'da da iddialı olmak için harekete geçenç Galatasaray'ın İngiltere'nin Crystal Palace takımında forma giyen Fransız forvet Jean Philippe Mateta ile anlaştığı ileri sürüldü.

25 yaşında olan ve 1.92'lik boyuyla dikkat çeken futbolcunun sözleşmesinin 2016'da bittiği, ancak ayrılmak istediği ifade edildi.

Hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çeken Jean Philippe Mateta'nın sarı kırmızılı kulübün teklifine de sıcak baktığı belirtildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, transferin her an sonuçlanabileceği bildirildi.

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