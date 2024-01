Galatasaray'a kaybeden Konyaspor'un Fenerbahçe'ye ne yapacağını açıkladı

Doğruyu söylemek gerekirse; Konyaspor için kolay olmayacak bir maçtı...

Bir tarafta Fenerbahçe ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, diğer tarafta ise lige tutunabilmek için can havliyle mücadele eden Konyaspor...

Maçın kağıt üzerindeki favorisi elbette ev sahibi Galatasaray. Birde Fenerbahçe İstanbulspor’u farklı yenince bu karşılaşma Galatasaray açısından daha bir önem kazandı...

Kendi evinde bırakın bir puanı, yarım puan kaybına bile tahammülü yok...

"Konyaspor" derseniz, onun durumu da Galatasaray'dan geri kalmaz, ama güçlü rakibinden puan alacak ne gücü ne de potansiyeli var...

Özellikle Kostarikalı Calvo'nun "Bana müsaade, benden buraya kadar" restinin verdiği moral bozukluğuna bir de kadro dışı kalan gol umudu, takıma liderlik yapabilecek özelliğe sahip iki oyuncu Sokol Çikalleşhi ve kaleci Bernardoni’nin kadro dışı kalması ve Nzonzi’nin sakatlığı eklenince ekstra bir motivasyon eksikliğine neden oldu. Kale de 18 yaşındaki genç kaleci Deniz’e kaldı. Böylece Konyaspor'un İstanbul deplasmanından puan çıkarmasını bir hayli güçleştirdi...

Calvo'nun ayrılmasına ailevi nedenlerden dolayı kesin gözüyle bakılıyor, Kosterikalı oyuncu, Meksika'yı tercih etme sebebini de "Ben çocuğuma yakın olmak istiyorum" diye açıklamış ya da yönetime o şekilde bildirmiş...

Calvo, profesyonelliğin gereği olarak da "Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında oynayacağım" demiş...

Doğru olan da takıma yalnız bırakmamasıydı. Konyaspor’un bugünkü ortamda Calvo’ya ihtiyacı var. Devam etmesi her iki taraf açısından da çok iyi olur. Konyaspor tarihine adının büyük harflerle yazılması, ileri de efsane bir futbolcu olarak anılması Calvo’nun tutumuna bağlı… Bernardoni ve Çikalleşhi’nin hareketi ise tam bir hayal kırıklığı. Her nedenle olsa da her iki oyuncuda takım arkadaşlarını bu zor günlerde, iki önemli maç öncesi yalnız bırakmamalıydı…

Maç ev sahibi Galatasaray’ın baskısıyla başladı…

Konyaspor teknik adamları, bir önceki Kayserispor maçına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Kalede zorunlu olarak Deniz, forvette ise Nelson Oliveira’ya görev verdi…

İlk dakikalarda Tümosan Konyaspor defansı baş alan bırakmayarak Galatasaray ataklarını başarıyla savuşturdu. Ev sahibi takım topa daha çok hakim olmasına karşın ilk yarıda gol bulamamasında genç kaleci Deniz’in dört kritik kurtarışı da etken oldu. Buna karşılık Konyaspor Galatasaray defansını Moreno ve Cicaldao ile zorladı…

Galatasaray, karşısında dirençli bir kaleci ve Konyaspor bulunca ilk 45 dakika golsüz kapandı..

İkinci yarıda Galatasaray, alan daraltarak oyunu Konyaspor yarı alanına yıktı. Sarı kırmızılılar, ortadan geliştirdikleri ataklar ve uzaktan şutlarla gol aradı. Konuk takım Konyaspor ise rakip atakları durdurarak kontrataklarla etkili oldu.

Galatasaray gol perdesini 63. dakikada, Konyaspor lehine verilmeyen faul sonrası kazanılan duran top organizasyonu sonu eski futbolcusu Abdülkerim’in şık vuruşuyla açarken kaleci Deniz’in yapacağı bir şey yoktu.

Konyaspor ilerleyen dakikalarda Ahmet Oğuz’un oyuna girmesiyle sağ kanadı daha etkin kullanarak tehlikeli olmaya çalıştı.

90. dakikada yine faul kokan pozisyonda hakem düdük çalmayınca, Deniz’den dönen topu Zaha filelere gönderdi. Uzatma dakikalarında Abdülkerim kafa ile maçın skorunu belirledi: 3-0…

Karşılaşma, başta da dediğimiz gibi zorda olsa Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında geri kalmaması açısından kazanması gerekiyordu. Her ne kadar Icardi ve Oliviera’nın sakat, Torreira ve Boey’in cezalı olmaları, Ziyech ve Bakanbu’nun da Afrika kupası nedeniyle ülkelerinin Milli takımlarında yer alması nedeniyle eksikler bulunsa da maçta kesin favori Galatasaray’dı. Zor maçta alınacak bir puan bile Konyaspor’un hanesine ekstra puan olarak yazılacaktı. Ama, olmadı…

Evet, Konyaspor kaybetti ama, genç kaleci Deniz’i kazandı.

Hakem ise, faullerde tercih haklarını Galatasaray’dan yana kullanarak tepki çekti.

Tümosan Konyaspor’u, hafta içerisinde şampiyonluğun bir diğer adayı lider Fenerbahçe ile oynanacak erteleme maçı beklemekte. Yeşil-beyazlı takım devreyi bu zor karşılaşmayla tamamlayacak. Bu maçtan da içerisinde bulunulan koşullarda puan beklemek gerçek söyleyecek olursak hayal olur..

Yeşil-beyazlı takımda Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Calvo bu maçta forma giyemeyecek.