Galatasaray’a kötü haber geldi. Fransız devi Osimhen için harekete geçti

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Galatasaray’a kötü haber geldi. Fransız devi Osimhen için harekete geçti

Galatasaray’a golcüsü Osimhen ile ilgili kötü haber geldi. Fransız devi PSG, golcü oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük uğraş verdiği Osimhen ile ilgili kötü haber geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre PSG, Nijeryalı golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

Çıkan haberlere göre Osimhen, sezonu Galatasaray’da bitirmek istemesine rağmen Fransız devinin ilgisinden memnun kaldı.

Napoli ve Galatasaray'ı transfer için ikna etmesi gerekiyor.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin de transfere onay verip vermeyeceği belli değil.

Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Victor Osimhen 10 gol atarken 7 asist yaptı.

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